Американским подросткам могут запретить пользоваться смартфонами

В США внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает запрет на использование мобильных телефонов для лиц в возрасте до 21 года. Во вторник сенатор-демократ Джон Роджерс представил законопроект, который предусматривает запрет на использование сотовых телефонов по возрасту. Правительственный чиновник заявил, что люди в возрасте до 21 года "недостаточно развиты", чтобы безопасно пользоваться мобильными телефонами.

Чтобы доказать необходимость этого закона, были названы такие серьезные вредные инциденты, как автомобильные аварии и киберзапугивание среди подростков. Смартфоны чаще всего используются подростками для совершения запугивающих и угрожающих действий. Иногда это может привести даже к самоубийствам.

Согласно законопроекту, лицо, владеющее или пользующееся мобильным телефоном до наступления определенного возраста, будет оштрафовано на 1000 долларов и будет наказано лишением свободы на срок до одного года. В законопроекте также упоминается, что люди младше 21 года не могут легально курить сигареты, употреблять алкоголь или иметь оружие. Сенатор Роджерс лишь хочет добавить смартфоны в эту категорию.

В настоящее время ни один штат США не принял законопроект о минимальном возрасте для владельцев сотовых телефонов, но в стране действуют строгие законы о курении, употреблении алкоголя и владении огнестрельным оружием. Примечательно, что Джон Роджерс признает, что законопроект врядли будет принят. Тем не менее, он надеется таким образом привлечь внимание общественности к проблеме неграмотного использования смартфонов подростками.

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