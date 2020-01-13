Смартфоны Apple получат новую программу для отправки сигналов о помощи

Новый патент Apple описывает различные способы, которыми iPhone может использовать сотовые сигналы, Wi-Fi и даже другие близлежащие устройства для отправки сигналов о помощи.

Сегодня iPhone могут предупреждать экстренные службы через специальный сигнал. Но Apple надеется разработать новый способ помочь пользователям в регионах с нестабильными сигналами смартфонов. Новый режим аварийного энергосбережения (EPSM) сможет транслировать сигналы бедствия различными способами, минимизируя при этом энергопотребление, чтобы поддерживать нормальную работу оборудования до тех пор, пока не прибудет помощь.

Apple хочет, чтобы ее программа была максимально универсальной. Компания надеется, что она может быть применена к различным устройствам. Среди них упоминаются портативные PlayStation, "умные" очки и телефоны Android. В этом документе Apple именует эти устройства как "пользовательское оборудование" (UE).

Согласно описанию патента Apple, в программе примерно два элемента, первый из которых - энергосбережение. Пользователи могут включить режим аварийного энергосбережения вручную. Кроме того, они могут предварительно выбрать режим аварийного энергосбережения, когда уровень заряда батареи ниже определенной отметки. В то же время, устройство будет постоянно передавать радиосигнал для вызова помощи. Вторая часть - как транслировать аварийные сигналы. Она включает в себя попытки найти и использовать близлежащие услуги сотовой связи или локальные сети Wi-Fi.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple объявила о начале необычного фотоконкурса.

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