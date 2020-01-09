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Apple объявила о начале необычного фотоконкурса

Компания Apple объявила о начале конкурса на лучшую фотографию, сделанную в режиме ночной съемки

сегодня, 13:10
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Apple объявила еще один конкурс фотографий для iPhone. На нем будут представлены фотографии, снятые с использованием функции ночного режима iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Этот новый конкурс следует за первым конкурсом "Shot on iPhone", который компания объявила в январе 2019 года. Новый конкурс открыт для подачи заявок с 8 до 29 января.

Заинтересованные владельцы iPhone 11 могут отправлять свои любимые снимки в Twitter и Instagram, используя хэштеги #NightmodeChallenge и #ShotoniPhone, а также в китайском сервисе Weibo, используя теги # NightmodeChallenge # и # ShotoniPhone #.

Apple также предоставляет участникам возможность отправлять по электронной почте версию своих изображений в высоком разрешении по адресу [email protected]; в этом случае фотографы должны использовать следующую формулу имен файлов: "firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel".

Представления в социальных сетях должны включать примечание о том, какая модель iPhone использовалась для захвата изображения. Apple утверждает, что участники конкурса могут использовать сторонние инструменты и инструменты редактирования приложения Photos для редактирования изображений. Материалы должны быть представлены до 23:59 PST 29 января, чтобы иметь шанс на победу. Также участникам должно быть не менее 18 лет.

В конце конкурса будут объявлены пять победителей. Полный список судей и другие подробности можно найти на официальной странице Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", функция Apple Emergency SOS спасла женщину от нападения.

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Источник: https://www.dpreview.com/news/6884989434/apple-s-2020-iphone-photography-contest-seeks-best-night-mode-shots
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