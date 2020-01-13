Гонконгская компания представит дисплей с новой технологией отображения

Гонконгский производитель смартфонов OnePlus проведет мероприятие в Шэньчжэне, Китай, 13 января. Компания представит новую технологию отображения участникам этого мероприятия. Ходят слухи, что технология будет представлена на панели с частотой обновления 120 Гц.

OnePlus - одна из компаний, которые внимательно следят за технологиями экрана. С OnePlus 7 Pro, который был запущен в прошлом году, компания стала одной из первых компаний-производителей смартфонов, которая перешла на технологию 90 Гц. Это новое мероприятие, которое будет организовано компанией, может стать предшественником использования технологии отображения 120 Гц в OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Эта технология изменения цвета меняет прозрачность при включении камеры и отображает объективы камеры. Компания утверждает, что переход от непрозрачного к прозрачному состоянию занимает всего 0,7 секунды. Предполагается, что в серии OnePlus 8 будет использоваться технология отображения с частотой 120 Гц. Устройство 2020 года будет выпущено во втором квартале. Ожидается, что OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite будут выпускаться в трех моделях, а топ-модель устройства будет иметь чипсет Snapdragon 865.

В соответствии с полученным рендерингом, Pro будет иметь четыре задние камеры, а стандартный OnePlus 8 будет иметь три камеры, расположенные вертикально.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus представит смартфон с исчезающей камерой.

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