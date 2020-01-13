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Новый ретро-смартфон будет представлен в этом месяце

Компания Global HMD представит ретро-модель телефона Nokia на китайский Новый год

сегодня, 17:29
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Global HMD возродит одну из классических моделей телефонов Nokia. Презентация оригинальной ретро-модели состоится в конце этого месяца, сообщает портал GSMArena со ссылкой на топ-менеджера компании.

Директор по продукту Global HMD Services Юхо Сарвикас сообщил, что финская компания планирует переиздать еще один телефон Nokia, и, согласно сообщениям, это должно состояться на китайский Новый год - 25 января. Однако отдельно заявлено, что телефон будет из классической линейки Nokia. Об этом сообщает ресурс Is The Message. 

Первым переизданным телефоном HMD Global стал Nokia 3310, представленный в феврале 2017 года. Телефон имеет 2,4-дюймовый экран с разрешением 320 × 240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру. Устройство поддерживает карты памяти microSD. По сравнению с предшественником оно оказалось значительно тоньше и легче. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и возможность работать в качестве точки доступа.

Как сообщало издание "Комментарии", выпуск нового флагманского смартфона Nokia переносится.


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Источник: http://www.ictnews.az/read-65292-news-2.html
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