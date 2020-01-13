Новый ретро-смартфон будет представлен в этом месяце

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Компания Global HMD возродит одну из классических моделей телефонов
Nokia. Презентация оригинальной ретро-модели состоится в конце этого месяца,
сообщает портал GSMArena со ссылкой на топ-менеджера компании.
Директор по продукту Global HMD Services Юхо Сарвикас сообщил, что
финская компания планирует переиздать еще один телефон Nokia, и, согласно
сообщениям, это должно состояться на китайский Новый год - 25 января.
Однако отдельно заявлено, что телефон будет из классической линейки
Nokia. Об этом сообщает ресурс Is The Message.
Первым переизданным телефоном HMD Global стал Nokia 3310, представленный
в феврале 2017 года. Телефон имеет 2,4-дюймовый экран с разрешением 320 × 240
пикселей и 2-мегапиксельную камеру. Устройство поддерживает карты памяти
microSD. По сравнению с предшественником оно оказалось значительно тоньше и
легче. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и
возможность работать в качестве точки доступа.
Как сообщало издание "Комментарии", выпуск нового флагманского смартфона Nokia переносится.
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