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Компания Apple готова заменить некачественные чехлы-батареи

После жалоб со стороны пользователей, Apple готова бесплатно заменить чехлы-батареи

сегодня, 11:48
Автор:

• Зинченко Павел

Чтобы предоставить клиентам беспроблемное использование своих продуктов, Apple начала заменять чехлы Smart Battery для пользователей.  Это произошло после того, как они пожаловались на проблемы с зарядкой. Замена чехлов будет бесплатной.

Согласно специальной программе замены батарей Smart, компания из Купертино заменит неисправные интеллектуальные батареи iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, если пользователь приобрел продукт в период с января по октябрь 2019 года. "Apple определила, что некоторые чехлы Smart Battery для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR могут испытывать проблемы с зарядкой", - говорится на официальном сайте Apple.

Apple также подчеркнула, что неисправные чехлы для смарт-батарей не имеют ничего общего с безопасностью. "Это не проблема безопасности, и Apple или авторизованный поставщик услуг Apple бесплатно заменит аккумуляторы", - говорится на сайте.

Этот шаг производителя iPhone является значительным событием, учитывая, что чехол стоит $ 129. Согласно информации на сайте, Apple заменит уязвимый чехол Smart Battery Case, если он демонстрирует одно или несколько из следующих действий:

- Аккумулятор не заряжается или заряжается с перерывами при подключении к источнику питания;

- Батарея-чехол не заряжает iPhone или заряжает его периодически.

Но, как всегда, есть уловка для этого бесплатного сервиса от Apple. На сайте добавлено примечание, в котором говорится, что компания "может ограничить ремонт в исходной стране или регионе покупки".  Кроме того, Apple также упомянула, что эта бесплатная программа замены включает только поврежденные чехлы для "умных" батарей в течение "двух лет после первой розничной продажи устройства".

Как сообщало издание "Комментарии", cмартфоны Apple получат новую программу для отправки сигналов о помощи.


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Источник: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-will-replace-faulty-iphone-smart-battery-cases-for-free-11578891587555.html
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