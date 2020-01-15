Китайская компания запатентовала уникальную камеру

В Интернете стала доступна информация о новых патентах Xiaomi. Китайская компания запатентовала смартфон с семью камерами, расположенными в выдвижном модуле в верхней части аппарата. Блок предназначен для одновременного размещения передней и задней камеры.

Компания получила одобрение на три разных устройства с выдвижными камерами, одна из которых имеет две селфи-камеры и одновременно пять основных. Эти изобретения имеют одинаковый механизм скольжения в верхней части смартфона, однако, количество установленных датчиков, расположенных в выдвижном ящике, будет известно позже. Первый дизайн характеризуется наличием двух объективов основной камеры, второй - трех объективов, а третий, в свою очередь, имеет пять датчиков задней и два передней камер. В общей сложности семь датчиков изображения.







На данный момент неизвестно, как Xiaomi собирается разместить все семь датчиков камер в одном модуле. Не стоит ожидать скорой реализации этого проекта. Пока что речь идет лишь о патенте и неизвестно, появится ли это устройство на мобильном рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", в камерах безопасности Xiaomi Mijia обнаружили серьезный дефект.





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