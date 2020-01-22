Производство бюджетных смартфонов Apple стартует в феврале

Массовое производство iPhone SE 2 (или iPhone 9) начнется в феврале. Официального анонса следует ожидать в марте. Смартфоны будут собираться на заводах таких компаний, как Hon Hai, Pegatron и Wistron Corp.



Предстоящий iPhone от Apple станет первой бюджетной моделью компании после iPhone SE, который был выпущен еще в марте 2016 года. Хотя iPhone XR (или iPhone 11) также многие называли "бюджетным", цена в $ 600 оставляет его вне досягаемости для многих потребителей.



iPhone SE 2 будет иметь дизайн, похожий на iPhone 8, если верить утечкам. Он будет располагать 4,7-дюймовым дисплеем, Touch ID и массивными верхней и нижней панелями. Чтобы уменьшить цену, этот смартфон лишат Face ID и системы камер TrueDepth. Другие характеристики включают в себя чип A13 Bionic, 3 ГБ ОЗУ и решение для одной камеры на задней панели.



Ожидается, что Apple объявит преемника iPhone SE в этом году. Дизайн и технические характеристики указывают на то, что этот бюджетный iPhone будет обновлением iPhone 8.



Ожидается, что iPhone 9 будет стоить около 400 долларов, что должно помочь устройству преуспеть на таких ценовых рынках, как Индия, где Apple сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей смартфонов и гаджетов. Это также поможет компании достичь своей внутренней цели - продать 200 миллионов iPhone в этом году.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple готова заменить некачественные чехлы-батареи.

















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