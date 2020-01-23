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Компания Sony представит смартфоны с поддержкой 5G

Sony представит свой первый телефон 5G во время выставки MWC в конце февраля

23 января 2020, 12:51
Автор:

• Зинченко Павел

Ожидается, что Sony представит свой первый телефон 5G - или телефоны - на выставке MWC в конце февраля. Слухи все еще меняются, поэтому некоторые детали неясны. Даже название нового флагмана еще не определено. Он будет иметь экран 4K HDR и будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 с модемом X55 5G. Отдел камеры на задней панели будет обновлен до четырехугольной установки с добавлением датчика ToF.

Ожидается, что датчик основной камеры достигнет 48 мегапикселей (или даже 64 мегапикселей), и к нему будут подключены два 12-мегапиксельных сенсора для телеобъективов и сверхшироких камер. Есть некоторые споры о том, будет ли Sony использовать новый 12-мегапиксельный датчик IMX555 (который будет представлен в Galaxy S20 + и S20). Sony имеет тенденцию использовать заказные проекты датчика для своих собственных телефонов. Ожидается, что цена будет стартовать от 900 долларов.

Второй премиальной моделью, ожидаемой на MWC, является Sony Xperia 5 Plus. Он должен быть более компактным, хотя на экране нет надежной информации. Визуализация САПР показывает изменения в дизайне, включая воссоединение сканера отпечатков пальцев и клавиши Power. Этот телефон также может похвастаться мощностью Snapdragon 865 и модемом 5G. Существует большая вероятность того, что новые среднестатистические лидеры будут представлены на смену прошлогодним телефонам Xperia 10. Они также могут иметь подключение 5G. Недавно на Geekbench появилась Sony K8220 с чипсетом Snapdragon 765G.

Как сообщало издание "Комментарии", игра от Sony станет доступна на PC.


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Источник: https://www.gsmarena.com/sony_is_expected_to_unveil_several_5g_phones_at_the_mwc-news-41155.php
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