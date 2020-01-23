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Компания Samsung представит смартфон с "режимом ноутбука"

Следующий гибкий смартфон Samsung будет представлен на специальном мероприятии в феврале

23 января 2020, 16:03
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Samsung представит свой второй гибкий телефон в следующем месяце. Samsung Galaxy Z Flip - это еще один вертикально складывающийся дисплей. Инсайдер Ишан Агарвал опубликовал в Twitter некоторые предполагаемые характеристики грядущего устройства.

Самым большим выводом является то, что Samsung Galaxy Z Flip не будет иметь 108-мегапиксельную камеру, которая, по слухам, будет поставляться со смартфоном Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Вместо этого он будет иметь 12-мегапиксельную основную камеру, 10-мегапиксельную фронтальную камеру и 256 ГБ карту памяти. До сих пор неясно, насколько большой будет батарея, но она будет черного и фиолетового цвета.

В момент, когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, смартфон будет удобно использовать в режиме импровизированного ноутбука. При этом запущенные программы будут отображаться только в верхней вертикальной части устройства. 

Что касается дизайна устройства, Донг-джи Ко, генеральный директор Samsung Telecommunications, объяснил, что телефон вдохновлен косметическими разработками компании Lancôme. Ожидается, что компания Samsung представит смартфон Galaxy Z Flip на специальном мероприятии, которое пройдет в феврале, вместе с Samsung Galaxy S20. 

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung создала уникальную экологическую упаковку.


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Источник: https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-z-flip-rumors-no-108mp/
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