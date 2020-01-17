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Компания Samsung создала уникальную экологическую упаковку

Samsung создала экологическую упаковку, из которой можно сделать мебель или домик для кота

сегодня, 13:27
Автор:

• Зинченко Павел

Samsung Electronics представила уникальную упаковку для окружающей среды, в которой в будущем будет поставляться продукция компании. Специальная конструкция коробки делает ее домиком для домашних питомцев или мебелью.

Упаковка, изготовленная из экологически чистых материалов, называется Eco-Package. Сейчас она используется в поставках телевизоров The Serif, но в будущем компания планирует использовать ее для других бытовых приборов. Коробка состоит из нескольких модульных сегментов, которые являются элементами интерьера, специальных коробок для хранения и многого другого.

"Клиенты теперь могут не выбрасывать упаковку, а превратить ее в полезную вещь, не загрязняя окружающую среду. Коробка, при желании, может быть превращена в тумбочку или домик для животных", - говорится в сообщении Samsung.

Для получения инструкции по сборке внутренней части коробки пользователь может использовать QR-код, размещенный на одной из боковых панелей. Процесс создания стола или полки занимает менее 40 минут и не требует дополнительных инструментов. Представители Samsung заявили, что в будущем собираются использовать коробку такого типа в поставках всех основных приборов.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung анонсировала смартфон для бизнесменов.


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Источник: https://thetimeshub.in/samsung-has-introduced-eco-friendly-packaging-designer/4146/
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