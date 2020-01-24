Компания Motorola представит собственный складной смартфон

Ровно месяц назад компания Motorola объявила, что откладывает запуск нового смартфона Motorola Razr, чтобы позволить компании подготовиться к беспрецедентному спросу. Теперь Verizon объявил о новом предварительном заказе и дате выпуска культового смартфона с новым гибким экраном.

Motorola Razr будет доступна для предзаказа на Verizon с 26 января, а в магазинах и в сети - с 6 февраля. Смартфон будет продаваться по цене 62,49 долл. США в месяц в течение 24 месяцев на платформе Verizon Device Payment или за 1 499,99 долл. США за один раз.



Новый смартфон Razr изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и 3D Gorilla Glass, и имеет темный дизайн, который подчеркивает его гладкие линии. Он имеет шарнир с нулевым зазором, который позволяет обеим сторонам настраиваемой полимерной гибкой системы отображения оставаться идеально на одном уровне в закрытом состоянии. Шарнир также защищает дисплей от мусора и пыли.

Внутри находится 6,2-дюймовый дисплей Flex View с соотношением сторон 21: 9, который легко складывается и помещается в кармане. Снаружи находится внешний 2,7-дюймовый интерактивный дисплей быстрого просмотра, который предоставляет только важную информацию. Пользователь может совершать звонки, отвечать на сообщения, оплачивать услуги и товары одним касанием и управлять музыкой. Он также может делать селфи, пользоваться помощником Google и получать доступ к индивидуальным настройкам, таким как включение или выключение Bluetooth, Wi-Fi и так далее. И все это, даже не открывая смартфон.

Каждый Razr включает наушники Razr, премиальную гарнитуру USB-C, профессионально настроенную экспертами-звукорежиссерами Denon Audio, с усовершенствованной цифровой обработкой сигналов, которая обеспечивает потрясающий звук во время путешествия, работы или отдыха.

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