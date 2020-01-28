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Инсайдер раскрыл характеристики двух новых смартфонов Motorola

Motorola представит новые смартфоны на конференции MWC 2020

сегодня, 15:53
Автор:

• Зинченко Павел

Компания  анонсировала смартфоны Moto G8 Play и Moto G8 Plus в прошлом году. Теперь инсайдер подтвердил разработчикам XDA, что телефоны скоро поступят в продажу, и раскрыл их ключевые характеристики.
Оба телефона будут работать на Snapdragon 665. Моtо G8 будет меньшим из двух - он будет построен на 6,39-дюймовом дисплее с разрешением HD + с дыркой для одной селфи-камеры.
На задней панели Moto G8 будет три камеры - первичный датчик 16MP с объективом f / 1.7, стрелка 2MP f / 2.2 для макросъемки и сверхширокая камера на 8 МП. На передней панели также есть стандартный 8MP f / 2.0 snapper.
Moto G8 Power должен иметь большую батарею - в то время как vanilla G8, как говорили, имел аккумуляторную батарею на 4000 мАч с базовой зарядкой 10 Вт.
Ожидается, что на экране будет одна дырка для 25-мегапиксельной камеры, а ЖК-дисплей получит разрешение Full HD + с той же диагональю 6,36 дюйма. Он также будет иметь четыре камеры на задней панели - трио Moto G8 плюс дополнительный 8-мегапиксельный f / 2.4 snapper, который может быть телеобъективом.

Смартфоны будут представлены на конференции MWC 2020 в феврале. Их стоимость неизвестна.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony представит смартфоны с поддержкой 5G.


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Источник: https://www.gsmarena.com/moto_g8_and_moto_g8_power_leaked_specs_suggest_two_affordable_phones_incoming-news-41238.php
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