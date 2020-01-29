Компания Samsung представит новый флагманский смартфон со стилусом

Смартфон Samsung Galaxy Fold установил тенденцию складных телефонов в отрасли. Теперь, после запуска оригинального Fold, пользователи увидят Samsung Galaxy Z Flip в следующем месяце. Но, согласно недавней утечке, истинный преемник - Samsung Galaxy Fold 2 - также ожидается во втором квартале этого года.

По словам Макса Вайнбаха, того же человека, который рассказал о предстоящем Samsung Galaxy S20 +, телефон должен появиться через некоторое время после события Galaxy Unpacked, которое состоится 11 февраля. Как и следовало ожидать, у нового флагмана Samsung, будет множество обновлений.

В соответствии с текущими стандартами, смартфон будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 865, который будет подключен к модему X50 5G. Ожидается, что складной дисплей получит 8-дюймовую панель по сравнению с 7,3-дюймовой панелью, которая была установлена ​​на оригинальном Fold. Также, как и Samsung Galaxy Z Flip, дисплей будет использовать ультратонкое стекло для повышения долговечности.

Что касается камеры, Вайнбах сообщает, что в телефоне будет установлен датчик Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP, который мы впервые увидели на Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi Mi CC9 Pro). Ожидается, что этот сенсор будет присутствовать на грядущем Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Наконец, на этот раз Samsung Galaxy Fold 2, как ожидается, будет оснащен стилусом S-Pen. Это довольно интересное событие, поскольку это может означать, что мы приближаемся к концу знаменитой серии Galaxy Note.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит смартфон с "режимом ноутбука".





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