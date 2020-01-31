Сразу три бюджетных смартфона Nokia появятся в феврале

Компания HMD Global сегодня объявила о своем мероприятии MWC 2020, которое состоится 23 февраля. Ожидается, что HMD Global представит новый смартфон Nokia на этом мероприятии. Компания объявила о ежегодном выпуске телефонов Nokia на Mobile World Congress.

В этом году HMD Global планирует выпустить три телефона, включая Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 и Nokia 1.3. Также компания может запустить серию Nokia Original. Но отчеты предполагают, что это может не произойти на MWC 2020. Что касается остальных трех смартфонов Nokia, то в сети уже есть их ключевые характеристики и ожидаемая цена.



Nokia 8.2 считается одним из самых дешевых телефонов с поддержкой 5G. Он будет работать на чипсете Snapdragon 675 компании Qualcomm, который поставляется со встроенным чипом 5G. Смартфон может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Детали камеры Nokia 8.2 также просочились, предлагая 32-мегапиксельную всплывающую селфи-камеру. Более подробная информация о Nokia 8.2 включает аккумулятор емкостью 3500 мАч и боковой датчик отпечатка пальца. На европейском рынке Nokia 8.2 5G может стоить 459 евро.

Nokia 5.2 будет бюджетным смартфоном с ожидаемой ценой в 169 евро. Его ожидаемые характеристики включают 6,2-дюймовый ЖК-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 632 и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Смартфон может поставляться в двух вариантах хранения: 3 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ. По слухам, Nokia 5.2 оснащена 8-мегапиксельной селфи-камерой и двумя задними камерами с 48-мегапиксельным сенсором.

Nokia 1.3 будет предложением HMD Global начального уровня. Стоимость смартфона составляет всего 79 евро. Он может поставляться с батареей емкостью 4000 мАч, процессором MediaTek с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Ходят слухи, что Nokia 1.3 оснащена 13-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Как сообщало издание "Комментарии", выпуск нового флагманского смартфона Nokia переносится.

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