Европарламент поддержал закон об универсальном зарядном устройстве

Члены Европейского парламента проголосовали за единое универсальное решение для зарядки небольших портативных устройств. Ранее компания Apple предостерегла против этого законопроекта.

Решение принято 582 голосами против 40. Члены Европарламента теперь призывают Европейскую комиссию (ЕК) принять новые правила. Депутаты хотят, чтобы потребители могли использовать одно зарядное устройство для всех моделей смартфонов и планшетов. Но сами устройства теоретически могут использовать разные порты. Идея этого шага состоит в том, чтобы "отделить" продажу зарядного устройства от продажи нового мобильного устройства и вместо этого побудить потребителей повторно использовать те зарядные устройства, которые у них уже есть.

В настоящее время Apple комплектует большинство своих айфонов зарядными штекерами с портом USB-A для своих кабелей Lightning. В отличие от этого, некоторые телефоны Android, такие как Google Pixel 4, поставляются с настенным зарядным устройством с меньшим портом USB-C для использования с соответствующим кабелем.



Apple производит кабели с разъемом USB-C на одном конце (слева) и разъемом Lightning (справа) на другом. Утверждение законопроекта, однако, будет означать, что большинству существующих кабелей Lightning потребуется адаптер для работы с новыми зарядными устройствами. Apple производит кабели с разъемом USB-C на одном конце (слева) и разъемом Lightning (справа) на другом. Утверждение

Европейские политики боролись за общий стандарт в течение последнего десятилетия. По оценкам ЕС, устаревшие кабели производят более 51 000 тонн отходов в год. Однако депутаты признали, что ситуация, по крайней мере, лучше, чем в прошлом, когда некоторые запатентованные зарядные кабели были подключены к их штепсельной вилке, а это означает, что адаптер не использовался за пределами устройства, которое он поддерживал.

Заглядывая в будущее, члены Европарламента также заявили, что хотят, чтобы ЕС обеспечил совместимость различных беспроводных зарядных устройств с различными мобильными устройствами.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз не поддержит санкции против Huawei.





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