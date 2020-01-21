Европейский Союз не поддержит санкции против Huawei

В конце января Европейский Союз представит рекомендации для государств-членов о том, как снизить риски безопасности 5G. Еврокомиссия не будет явно рекомендовать запрет на Huawei Technologies или любого другого поставщика 5G.

ЕС представит свои "строгие и бдительные" руководящие принципы в конце месяца, заявил европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон на пресс-конференции в Париже. Об этом сообщает Bloomberg. Он также заявил, что создание более жесткого законодательства в области безопасности, которая касается развертывания 5G, не замедлит развертывание сети следующего поколения. Такое заявление последовало после недавних комментариев министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера о том, что исключение Huawei приведет к задержке прогресса на десять лет.

Европа оказалась в центре торговой войны между США и Китаем, поскольку Вашингтон призвал союзников запретить технологии компании Huawei при развертывании 5G-сетей. США неоднократно заявляли об угрозах, связанных с риском для национальной безопасности - существует вероятность того, что китайские телекоммуникационные компании занимаются шпионской деятельностью в пользу своего государства. До сих пор США успешно сплачивали Японию, Австралию, Новую Зеландию и Тайвань против Huawei, однако, похоже, что ЕС не присоединится к ним.

Естественно, что ЕС хочет сформировать общую позицию своих государств-членов к 5G, чтобы избежать любого ответного удара США или Китая, направленного против какой-либо одной европейской страны. Позиция каждой из них, вероятно, станет более ясной после выпуска руководящих принципов. Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, уже предложила консервативным законодателям подождать до мартовского саммита ЕС, прежде чем принимать решение по Huawei.

Как сообщало издание "Комментарии", США предупредили Великобританию о последствиях сотрудничества с Huawei.

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