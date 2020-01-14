США предупредили Великобританию о последствиях сотрудничества с Huawei

США предупредили правительство Великобритании, что "было бы безумием" использовать технологии Huawei в британской сети 5G. Американская делегация представила Великобритании новые доказательства, которые показывают, что что сотрудничество с китайским техно-гигантом представляет опасность для национальной безопасности страны.

В этом месяце британское правительство должно решить, разрешить ли Huawei поставлять некоторые "неосновные" компоненты для британской сети. Делегация США во главе с заместителем советника по национальной безопасности Мэттом Поттингером встретилась с министрами в Лондоне. Высокопоставленные официальные лица США передали досье технической информации. Оно, как утверждают источники, поставило под сомнение оценку британской разведки о том, что будет безопасно использовать Huawei в инфраструктуре 5G без риска для национальной безопасности. Американская сторона отказалась комментировать содержание файла.

Этот шаг рассматривается администрацией Трампа как последний раунд интенсивных усилий убедить британское правительство отказаться от сотрудничества с компанией Huawei. В прошлом году правительство США запретило американским компаниям продавать компоненты и технологии Huawei и 68 связанным с ней компаниям, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Ранее США предупреждали своих стратегических союзников, что любое сотрудничество с Huawei приведет к пересмотру обмена разведданными.

Тем не менее, официальные лица Великобритании заявили, что их не беспокоит, что такой пересмотр приведет к какому-либо существенному изменению ситуации. Глава MI5 Эндрю Паркер заявил Financial Times, что у него "нет оснований думать", что британский обмен разведданными с США пострадает, если Британия будет использовать технологию Huawei.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei назвала главные приоритеты в 2020 году.

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