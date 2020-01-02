Компания Huawei назвала главные приоритеты в 2020 году

Хотя компании Microsoft и Micron ранее объявили, что у них есть лицензия от Министерства торговли США, Google GMS является ключом к бизнесу смартфонов Huawei. Поскольку компания Huawei не может сейчас сотрудничать с Google, у нее уже есть собственная экосистема HMS. Последние данные показывают, что Huawei сосредоточится на создании своей экосистемы HMS в 2020 году.

HMS (Huawei Mobile Services) была официально предложена на конференции разработчиков HDC в августе 2019 года. Она похожа на мобильную службу Google GMS, но в целом ее функция шире. Это набор открытых возможностей облачного сервиса Huawei, насчитывающий 14 сервисов, включая 9 базовых сервисов и 5 сервисов роста. Разработчикам нужно только интегрировать HMS SDK, чтобы использовать несколько открытых возможностей Huawei. Это включает учетную запись Huawei, оплату в приложении, отправку сообщений и другие возможности.

Кроме того, HMS имеет функции, которых нет в GMS. Например Scan Kit, который поддерживает идентификацию и анализ 13 основных двумерных кодов и штрих-кодов по всему миру. Он также поддерживает обнаружение и адаптивное усиление междугородних кодов.

По словам генерального директора Huawei Ю Чэндун, в этом году компания достроит облачную службу Huawei Terminal HMS. В настоящее время эта услуга охватывает более 170 стран и регионов по всему миру. У нее также более 400 миллионов активных пользователей в месяц. Ю Чэндун подчеркнул, что Huawei, неуклонно глобализируясь, должна уделять приоритетное внимание решению иностранных экологических проблем.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei собирается выпустить наушники NovaBuds.