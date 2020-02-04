Китайский техногигант отказывается от производства смартфонов

Китайский гигант электроники TCL больше не будет выпускать смартфоны под брендом BlackBerry. Об этом сообщили официальные представители компании.

В 2016 году TCL подписала соглашение о выпуске Android-телефонов под брендом BlackBerry, который выпустил несколько современных телефонов Android с классической клавиатурой BlackBerry. Будучи лидером рынка, компания изо всех сил старалась идти в ногу с конкурентами, такими как Apple и Samsung. Но в 2016 году BlackBerry решила прекратить разработку собственных смартфонов. Бренд попытался запустить новую операционную систему под названием BlackBerry 10, но ему не удалось привлечь популярные приложения для своей платформы. В настоящее время компания специализируется на программном обеспечении и кибербезопасности.

В соответствии с соглашением, TCL может выпускать смартфоны под брендом BlackBerry с иконической клавиатурой, на которую BlackBerry имеет несколько патентов. BlackBerry Limited предоставила приложения и версию операционной системы Android с повышенной безопасностью для устройств, в то время как TCL платила BlackBerry роялти за каждое проданное устройство. TCL выпустила три телефона со знаменитой клавиатурой во время сотрудничества с BlackBerry.

В последнее время ходили слухи, что TCL и BlackBerry разошлись. Никаких новых смартфонов не было анонсировано в течение нескольких месяцев. Затем кто-то, утверждающий, что он является сотрудником TCL, разместил на доске объявлений сообщение, что TCL разочарована сотрудничеством. Источник сообщил, что компания верила, что сможет продавать смартфоны со знаменитой клавиатурой BlackBerry, но не хочет использовать программное обеспечение Android и бренд компании.

Тем не менее TCL заявляет, что будет предоставлять услуги и поддержку для своих телефонов BlackBerry до августа 2022 года. Так что BlackBerry будет жить еще примерно столько же времени.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны Apple получат новую программу для отправки сигналов о помощи.

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