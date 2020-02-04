Китайский бренд представит бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

Компания Xiaomi, как сообщается, работает над новым бюджетным смартфоном под названием Redmi 9. Аппарат является преемником Redmi 8, который должен появиться в ближайшее время. Сообщается, что он появится с некоторыми улучшенными функциями по сравнению с его предшественником. Компания раскрыла некоторые подробности о предстоящем устройстве, но никакой конкретики относительно аппаратного обеспечения указано не было.

Ману Кумар Джайн, управляющий директор Xiaomi India в своем недавнем твите рассказал, что грядущие смартфоны Redmi будут оснащены мощными процессорами. Его твит сообщает: "Я взволнован тем, что @RedmiIndia принесет в 2020 году! # Redmi2020 # MorePowerToRedmi уже почти здесь. Можете ли вы догадаться, что это такое?"

Хотя твит не раскрывает название будущего смартфона, предполагается, что это Redmi 9. Следует ожидать, что это будет бюджетный смартфон Redmi, учитывая, что компания Realme выпустит в феврале свой бюджетный смартфон Realme C3. Таким образом, Redmi также потребуется новое устройство, чтобы оставаться актуальной на рынке.

Это не первый раз, когда Redmi 9 вышел на поверхность. В прошлом смартфон несколько раз всплывал. При этом сообщалось о процессоре MediaTek Helio G70. Стоит отметить, что этот же процессор, будет использоваться и в будущем смартфоне Realme C3. Поэтому еще не известно, использует ли Xiaomi этот же процессор на новом смартфоне Redmi или нет.

Смартфон может быть анонсирован с объемом оперативной памяти до 6 ГБ и объемом встроенной памяти 128 ГБ. Но это будет подтверждено только после того, как устройство станет официальным или компания предоставит какую-либо официальную информацию о нем. Кроме того, ходят слухи, что телефон оснащен большим дисплеем (6,67 дюйма с разрешением HD +) и имеет большую батарею по сравнению с предшественником.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила клавиатуру в виде набора помад.

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