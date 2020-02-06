Новая функция позволит использовать iPhone в качестве автомобильного ключа

Сегодня компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.4 для разработчиков. А тем временем ресурс 9to5Mac обнаружил первые признаки появления новой функции, которая позволит использовать iPhone в качестве автомобильного ключа.

iOS 13.4 содержит ссылки на API-интерфейс "CarKey", который позволит использовать iPhone, а также Apple Watch для разблокировки, блокировки и запуска автомобиля. Согласно внутренним файлам системы, пользователи смогут использовать CarKey в автомобилях, совместимых с NFC, поскольку им нужно только держать устройство рядом с автомобилем, чтобы использовать его в качестве ключа.



Нет необходимости проходить аутентификацию с помощью Face ID, как это происходит с картами Express Transit. Это также означает, что данная функция будет работать даже с iPhone или Apple Watch без батареи. Чтобы использовать CarKey, поднесите iPhone или Apple Watch к считывающему устройству. Оно будет работать автоматически, не требуя Face ID. Вы можете изменить настройки экспресс-режима в "Кошельке".

Процесс сопряжения будет осуществляться через приложение Wallet, а также потребуется приложение производителя автомобиля, чтобы продолжить настройку. Пользователи должны поместить iPhone поверх считывателя NFC в автомобиле во время начального процесса, и тогда CarKey будет доступен в приложении Wallet. После этого ключ можно легко добавить в Apple Watch.



Другая интересная информация заключается в том, что CarKey можно передавать другим людям, например членам семьи. Водители также могут пригласить их через приложение Wallet, чтобы они получили доступ к ключу на своих собственных устройствах Apple.



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