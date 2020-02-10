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Компания OPPO представит собственный смартфон со стилусом

OPPO подала заявку на патент, в котором сообщается о наличии S Pen в следующем смартфоне компании

сегодня, 16:19
Автор:

• Зинченко Павел

Компания OPPO представит собственный смартфон со стилусом

Китайская компания OPPO подала заявку на патент смартфона с S Pen. Патент был подан 8 мая 2019 года в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), что показывает, что в будущем мы можем увидеть телефон OPPO с уникальным дизайном S Pen.

Расположение стилуса будет отличаться от серии Samsung Galaxy Note, где S Pen находится внутри корпуса смартфона. Новый патент OPPO показывает, что стилус будет размещен на верхней части смартфона. Однако это не единственное изменение. В отличие от Samsung S Pen, у OPPO Stylus будет собственный аккумулятор для хранения энергии. Таким образом пользователь сможет не зависеть от уровня зарядки батареи смартфона.

Стилус также оснащен коммуникационным модулем, микрофоном и приемником. Через него также можно осуществлять звонки. Идея OPPO заключается в создании стилуса, который работает вместе со смартфоном, но также имеет определенную автономность, благодаря наличию модуля Bluetooth. На изображениях патента мы видим клавиши регулировки громкости и микрофоны. Патент OPPO очень интересен и имеет несколько оригинальных идей, которые можно развить. Однако остается непонятным, как можно будет разговаривать по телефону через стилус и как долго.

Как сообщало издание "Комментарии", смарт-часы OPPO получат датчик ЭКГ.


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Источник: https://www.themrpc.com/the-new-oppo-patent-shows-a-smartphone-with-multi-function-stylus-pen/
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