Хакеры научились взламывать смартфоны через Bluetooth

Компьютерными взломоми уже никого не удивишь. Взломы телефонов, независимо от операционной системы, являются новой задачей для амбициозных преступников. В целом, взломать операционную систему для смартфона сложнее, поэтому для многих хакеров поиск способа взломать смартфон уже имеет определенный спортивный интерес.

Часто взломы смартфонов происходят из-за программного обеспечения, которое пользователь загружает. Вредные приложения из собственного Google Play - это первое, что приходит на ум. Тем не менее, уязвимости операционной системы гораздо серьезнее. Они могут повлиять на миллионы пользователей по всему миру, если не будут правильно учтены. И теперь на старых телефонах с Android в Bluetooth обнаружен новый недостаток безопасности, который позволяет хакеру легко воровать пользовательские данные.

Исследователи из немецкого Technische Universität Darmstadt обнаружили дефект в конфигурации Bluetooth для Android, который позволяет хакерам вводить пользовательский код без ведома пользователя. Это может привести к кибератакам против миллионов пользователей Android по всему миру. По совпадению, только старые версии Android, похоже, уязвимы. Android 10 не имеет уязвимости и считается безопасным для использования с включенным Bluetooth. Хакер все еще может попытаться атаковать пользователя, но все, что может случиться, это сбой Bluetooth.

Но если вы используете Android 9 Pie, Android 8 / 8.1 Oreo или более раннюю версию программного обеспечения, то с открытой уязвимостью, хакер может мгновенно подключиться к вашему телефону и все испортить. Исследователи говорят, что обновление телефона - единственный реальный способ оставаться в безопасности. Чтобы хакеры могли выполнить атаку, им необходимо знать конкретный MAC-адрес вашего телефона, который является своего рода идентификатором устройства. Этот адрес транслируется, когда Bluetooth включен и пытается выполнить сопряжение с устройством.

Как этому противостоять, ответ один. Выключайте Bluetooth, когда не используете его. Так вы сможете защитится от действий злоумышленников.

Как сообщало издание "Комментарии", российские хакеры винудили Маастрихтский университет заплатить выкуп.

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