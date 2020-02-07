Российские хакеры винудили Маастрихтский университет заплатить выкуп

Голландский университет принял трудное решение заплатить сотни тысяч евро российским хакерам, которые взломали его систему. Маастрихтский университет выплатил злоумышленникам биткойны на сумму почти 200 000 евро после взлома 267 серверов в декабре 2019 года.

Сразу после взлома Маастрихтский университет вызвал специалистов компании по кибербезопасности Fox-IT, которые провели исследование атаки (процесс все еще продолжается). Компания по кибербезопасности пришла к выводу, что университет не устанавливал обновления безопасности везде и что большинство резервных копий не оставалось в автономном режиме.



По данным охранной компании, мишенью для атаки вымогателей стали фишинговые электронные письма, которые были открыты на двух рабочих станциях в середине октября. Это дало российским злоумышленникам доступ к системам университета. Также были атакованы важные системы для бизнес-операций, включая почтовые серверы и файловые серверы, а также данные исследований и ряд серверов резервного копирования. В конце концов, перед началом года университет заплатил киберпреступникам, чтобы они как можно скорее вернули файлы.

Ник Бос, заместитель председателя правления университета, сказал голландской газете AD: "Это была дьявольская дилемма. Мы не приняли решение в одночасье. Мы пришли в ужас от этой мысли. Это был компромисс между принципом не платить преступникам с одной стороны, и важностью непрерывности исследований и образования с другой".



Согласно ежегодному статистическому мониторингу кибербезопасности Нидерландов, крупные компании более подвержены риску кибератаки, чем мелкие. Депутат парламента Нидерландов Деннис Вирсма требует, чтобы университеты, колледжи высшего образования и MBO контролировали цифровую безопасность в своих школах. Эти требования поддерживает и ряд студенческих организаций.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса.





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