Российские хакеры винудили Маастрихтский университет заплатить выкуп

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Голландский университет принял трудное решение заплатить сотни тысяч евро российским хакерам, которые взломали его систему. Маастрихтский университет выплатил злоумышленникам биткойны на сумму почти 200 000 евро после взлома 267 серверов в декабре 2019 года.
Сразу после взлома Маастрихтский университет вызвал специалистов компании по кибербезопасности Fox-IT, которые провели исследование атаки (процесс все еще продолжается). Компания по кибербезопасности пришла к выводу, что университет не устанавливал обновления безопасности везде и что большинство резервных копий не оставалось в автономном режиме.
По данным охранной компании, мишенью для атаки вымогателей стали фишинговые электронные письма, которые были открыты на двух рабочих станциях в середине октября. Это дало российским злоумышленникам доступ к системам университета. Также были атакованы важные системы для бизнес-операций, включая почтовые серверы и файловые серверы, а также данные исследований и ряд серверов резервного копирования. В конце концов, перед началом года университет заплатил киберпреступникам, чтобы они как можно скорее вернули файлы.
Ник Бос, заместитель председателя правления университета, сказал голландской газете AD: "Это была дьявольская дилемма. Мы не приняли решение в одночасье. Мы пришли в ужас от этой мысли. Это был компромисс между принципом не платить преступникам с одной стороны, и важностью непрерывности исследований и образования с другой".
Согласно ежегодному статистическому мониторингу кибербезопасности Нидерландов, крупные компании более подвержены риску кибератаки, чем мелкие. Депутат парламента Нидерландов Деннис Вирсма требует, чтобы университеты, колледжи высшего образования и MBO контролировали цифровую безопасность в своих школах. Эти требования поддерживает и ряд студенческих организаций.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса.
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