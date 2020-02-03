Хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса

Отчет компании по кибербезопасности Kaspersky показал, что PDF-файлы, документы и видео, которые содержат рекомендации по защите от коронавируса, на самом деле являются скрытыми троянами и вредоносным ПО.

Пользователям следует быть очень осторожными, прежде чем открывать документ или перенаправленный файл о недавней вспышке коронавируса. Новая вспышка коронавируса в Китае достигла чрезвычайного положения, и китайские власти и организации наложили ограничения на перемещения по територии страны, разработали терминалы для удаленного лечения и многое другое, чтобы сдержать вспышку. В этой ситуации по Интернету распространяются многие директивы и документы, в которых утверждается, что они публикуют новости и факты о болезни коронавируса и даже указывают, как оставаться в безопасности. Вызывает тревогу то, что в отчете Kaspersky говорится, что эти файлы на самом деле являются троянами и вредоносными программами, которые маскируются с помощью заголовков о коронавирусе.

Аналитик Kaspersky Антон Иванов заявил: "Коронавирус, который широко обсуждается как важная новость, уже использовался киберпреступниками как приманка. До сих пор мы видели только 10 уникальных файлов, но поскольку такого рода деятельность часто происходит с популярными темами в СМИ, то мы ожидаем, что эта тенденция может возрасти. Поскольку люди продолжают беспокоиться за свое здоровье, мы можем видеть все больше и больше вредоносных программ, скрытых внутри поддельных документов о распространении коронавируса".

Как сообщается, к файлам, распространяемым под видом Coronavirus, относятся трояны, вымогатели и другие вредоносные черви, которые способны блокировать устройство, копировать и изменять данные на устройстве или даже красть их из папок пользователя. Kaspersky также определил наиболее популярные вредоносные файлы, используемые хакерами во всем мире, поэтому следует обратить внимание на следующие типы файлов: Worm.VBS.Dinihou.r, Worm.Python.Agent.c, DangerousObject.Multi, Trojan.WinLNK.Agent.gg, Trojan.WinLNK.Agent.ew, Trojan.WinLNK.Agent.gen и Trojan.PDF.Badur.b.

Как сообщало издание "Комментарии", технологические гиганты будут бороться с фейками о коронавирусе.













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