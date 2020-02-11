В Сан-Франциско представят новый гибкий смартфон

Samsung Electronics Co. представит свои новые флагманские и складные смартфоны на этой неделе, так как южнокорейский технологический гигант стремится лучше ориентироваться на рынок мобильных телефонов премиум-класса.

Samsung представит свой новый флагманский смартфон, предположительно названный Galaxy S20, и раскладной телефон, который будет называться Galaxy Z Flip, на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско, которое стартовало сегодня.

Крупнейший в мире производитель смартфонов еще не подтвердил какую-либо информацию о спецификациях новых телефонов, но, по словам представителей отрасли, серия Galaxy S20 будет предлагать три модели - Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Предполагается, что высококачественный Galaxy S20 Ultra, который, вероятно, будет иметь 6,9-дюймовый экран, будет оснащен модулем с четырьмя камерами, включая лучший в отрасли основной сенсор с разрешением 108 мегапикселей (MP). Galaxy S20 Plus среднего уровня и Galaxy S20 начального уровня, как ожидается, будут иметь более слабые характеристики, чем S20 Ultra, но лучше, чем их предшественники в серии Galaxy S10.

Samsung также представит свой новый складной смартфон, который сгибается пополам по вертикали. Компания уже рассказала о телефоне в телевизионной рекламе во время трансляции Academy Awards 2020. Galaxy Z Flip станет вторым складным телефоном Samsung после Galaxy Fold, который открывается горизонтально, как книга. По слухам, его складной дисплей сделан из стекла, а не из пластика, который используется в других складных телефонах. Ожидается, что Galaxy Z Flip будет иметь 6,7-дюймовый экран.

Samsung надеется, что новые телефоны могут укрепить статус компании на мировом рынке смартфонов. Согласно данным исследовательского агентства Strategy Analytics, компания опередила таких конкурентов, как Huawei и Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung анонсировала громадный телевизор.









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