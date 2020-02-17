Японская компания Sharp представит смартфон с поддержкой 5G

Следующий смартфон Sharp Corp. будет выпущен в Японии этой весной. В преддверии выпуска производитель смартфонов выпустил его основные спецификации. Новый смартфон под названием Sharp Aquos R5G сможет запечатлеть потрясающий реализм с разрешением в 16 раз выше, чем HD, с режимом съемки 8K со сверхвысокой четкостью.

Кроме того, смартфон оснащен четырьмя камерами, установленными на его задней панели. Четыре камеры состоят из телеобъектива, сверхширокой камеры, стандартной камеры и камеры ToF. Супер широкоугольная камера может снимать любое видео с разрешением 8K. Aquos R5G оснащен 6,5-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Экран сможет отображать 1 миллиард цветов с помощью технологии Pro IGZO. Высокое разрешение экрана дисплея совместимо с Dolby Vision. Смартфон автоматически настраивает оптимальную яркость дисплея для каждого видеоконтента. Смартфон также оснащен поддержкой Adobe RGB, что делает контент в более точном цвете.

Sharp Aquos R5G поставляется с предустановленным Adobe Photoshop Express, что облегчает редактирование. Смартфон работает на высокопроизводительном процессоре и оснащен 12 ГБ оперативной памяти. Тот факт, что этот смартфон является первым телефоном 5G от этого японского производителя смартфонов, говорит о высокой производительности процессора. Скорость передачи данных 5G, которая в 100 раз выше скорости 4G, позволяет загружать фильмы всего за несколько секунд.

Компания не установила дату выпуска смартфона. Крупнейшие телекоммуникационные операторы Японии, KDDI Corp. и SoftBank Corp. планируют запустить услуги 5G в марте, а NTT Docomo Inc. заявила, что весной представит 5G. Учитывая тот факт, что большинство японских компаний начнут предоставлять услуги 5G весной или в конце марта, можно предположить, что Sharp Aquos R5G появится примерно в то же время.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Google не будет поддерживать 5G.

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