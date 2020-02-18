Китайская компания задействует уникальную технологию для складных смартфонов

Смартфоны Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr, Royole Flexpai и многие другие имеют шарнир, позволяющий изгибать дисплей. Выдвижной телефон TCL может стать первым, на котором будет задействована новая технология.

По словам анонимного источника, компания TCL планировала продемонстрировать концептуальный телефон на Mobile World Congress 2020. Это устройство, которое условно называется TCL Slide, по размеру соответствует стандартному складному смартфону в закрытом состоянии. Однако, когда пользователь открывает устройство так же, как телескоп, оно становится больше похожим на планшет.

Дизайн TCL Slide размером с смартфон очень похож на TCL 10 Pro, что позволяет предположить, что этот телефон, скорее всего, существует только в качестве концепции, по крайней мере, на данный момент.





Несмотря на то, что изображения дают четкое представление о телефоне со всех сторон, остается не совсем ясным, как он работает. Если он выдвигается в планшет, это должно означать, что это один непрерывный дисплей с одной стороны на другую. Как этот экран "сворачивается" внутри телефона, когда он закрыт? Трудно сказать, но телефон, вероятно, немного толще обычного смартфона, чтобы вместить дополнительное пространство, необходимое для размещения дисплея.

Дисплей также почти наверняка сделан из пластика, так как он должен быть достаточно гибким, чтобы скользить взад и вперед в таком тесном пространстве. Это, вероятно, означало бы, что у слайда TCL будут те же проблемы с долговечностью, которые были заметны на других складных платформах.

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае намереваются создать "потеющие" смартфоны.

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