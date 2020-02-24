Компания Sony представила новый смартфон с поддержкой 5G

Сегодня компания Sony расширила линейку своих смартфонов Xperia, представив свой последний флагман, который получил название Xperia 1 II. Телефон обеспечивает связь следующего поколения 5G и использует технологию Sony Alpha AF для обеспечения непревзойденной высокоскоростной съемки.

Новый Xperia 1 II оснащен процессором Snapdragon 865, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти. Последний флагманский телефон Sony имеет такой же 6,5-дюймовый HDR OLED-дисплей 21: 9, как и прошлогодний Xperia 1, но теперь предлагает функцию Motion Blur. По словам компании, это обеспечивает "эквивалентное преимущество" для дисплеев с частотой обновления 90 Гц.

В отделе камер Xperia 1 II имеет 12-мегапиксельную матрицу с тремя задними камерами с оптикой и технологиями ZEISS, позаимствованными у камер Sony Alpha. Телефон может похвастаться автофокусировкой в ​​режиме реального времени с отслеживанием глаз и скоростью до 20 кадров в секунду при автофокусировке. Он также может рассчитывать AF / AE до 60 раз в секунду. Для селфи Xperia 1 II имеет 8-мегапиксельную камеру на передней панели, как и его предшественник.

Также имеется батарея емкостью 4000 мАч с быстрым проводным подключением 18 Вт и поддержкой быстрой зарядки Qi. В отличие от большинства других флагманских телефонов, которые были анонсированы в этом году, Xperia 1 имеет разъем 3,5 мм для проводных наушников.

Sony заявляет, что Xperia 1 II начнет поставляться на некоторых рынках с конца весны в черном и фиолетовом цветах. Телефон будет поставляться с Android 10 из коробки. Поскольку в телефоне отсутствует поддержка mmWave, на територии Соединенных Штатах он будет поддерживать лишь 4G.

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