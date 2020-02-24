Компания OPPO запатентовала смартфон с семью камерами

Появился новый патент от OPPO на детали смартфона с уникальным модулем камеры. В патенте подробно описано устройство с круглым модулем камеры на задней панели. Хотя оно и напоминает OnePlus 7T, устройство является уникальным благодаря тому, что общее количество датчиков составляет семь.

По словам источника, рассматриваемый смартфон OPPO относится к серии семейства Reno. Патент на дизайн был подан в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) и описывает смартфон с семью датчиками изображения на задней панели. В патенте были описаны две разные модели, каждая из которых имеет разное количество камер сзади.

Примечательно, что дизайн также имеет определенное сходство с Nokia 9 PureView, в котором его задние пятиугольные камеры расположены подобным образом. Хотя в патенте раскрыты 7 круглых вырезов для камер, вполне вероятно, что один из них предназначен для выделенного микрофона, который был в случае с Samsung Galaxy S20 Ultra. Кроме того, датчик изображения в середине, вероятно, будет основным датчиком, благодаря его относительно большему размеру по сравнению с окружающими его.





Интересно, что круговой модуль камеры также слегка приподнят в виде выпуклости в задней панели смартфона OPPO Reno. Этого не наблюдалось в других моделях Reno, которые имеют гладкую и бесшовную заднюю панель с камерами, расположенными внутри. Поскольку он поставляется с 7 датчиками изображения, вполне вероятно, что в патентах описывается флагманский смартфон следующего поколения.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представит собственный смартфон со стилусом.

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