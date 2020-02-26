Евродепутаты хотят вернуть съемные аккумуляторы в смартфоны

Некоторые из нас все еще помнят времена, когда мы могли легко получить доступ к аккумулятору смартфона и вынуть или заменить его. Эти времена уже позади, и подавляющее большинство смартфонов в наши дни поставляется с несъемными батареями.

Однако Европейский парламент, похоже, заинтересован в возвращении сменных батарей, как показывают некоторые утечки. Согласно недавнему отчету голландского финансового издания Het Financieele Dagblad, ЕС хочет обеспечить более легкую замену батарей.

Как сообщается, основной целью этого изменения является обеспечение устойчивости, поскольку легко заменяемая батарея на смартфоне позволит людям использовать смартфоны в течение более длительного времени. Таким образом, будет производиться меньше электронных отходов. Важно отметить, что теперь батареи можно менять, но для этого нужно обращаться к специалисту.

Как сообщается, это предложение будет представлено в середине марта Франсом Тиммермансом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии. Предложение также будет включать правила повторного использования материалов и устойчивого производства. Обсуждаемая в настоящее время стандартизация зарядных портов в сочетании с легко заменяемыми батареями должна значительно сократить количество электронных отходов. Кроме того, Тиммерманс также работает над запретом на уничтожение непроданных устройств, чтобы способствовать повторному использованию материалов.

Помимо этих изменений, ЕС планирует разработать систему сбора использованных устройств, а также ограничить использование пластиковых материалов при упаковке новых смартфонов.

Как сообщало издание "Комментарии", европарламент поддержал закон об универсальном зарядном устройстве.



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