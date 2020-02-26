Nokia "воскресит" популярную модель старого телефона

Вслед за римейками культовой Nokia 3310, "бананафона" Nokia 8110 и раскладушки Nokia 2720 Flip финский бренд планирует выпустить обновленную версию еще одного известного телефона. На этот раз речь идет о Nokia 5310 XpressMusic, который известен своей функцией MP3-плеера. Он был создан еще еще в 2007 году. Подробные характеристики и дизайн устройства уже появились в базе данных китайского регулятора TENAA.

Смартфон с номером модели TA-1212 выглядит практически идентично оригинальной модели, за исключением отсутствующих кнопок управления плеером сбоку и незначительных косметических изменений на передней панели. Согласно имеющейся информации, новинка получит 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты microSD.

Емкость аккумулятора составляет 1200 мАч, габариты - 123,75 х 52,43 х 13,1 мм, вес - 88 грамм. Основная камера представлена ​​одним сенсором 0,3 Мп. Дата представления регулятором не разглашается, но сертификация обычно указывает на готовность модели к появлению на рынке.

Цена и коммерческое название обновленной версии Nokia 5310 Xpress Music также неизвестны.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia представит смарт-часы с поддержкой eSIM.

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