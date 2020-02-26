Компания Vivo представит концептуальный смартфон на этой неделе

Китайская компания Vivo, известная производством высокотехнологичных смартфонов, собирается выпустить свой концептуальный телефон Vivo APEX 2020 28 февраля. Похоже, что новый смартфон планировалось представить на мероприятии MWC 2020, которое должно было стартовать в понедельник и закончиться в четверг, но было отменено из-за коронавируса. Тем не менее, Vivo не станет отменять презентацию.

Анонс этого флагмана будет проведен через онлайн-мероприятие. Vivo APEX 2020 будет оснащен 6,45-дюймовым экраном с углом поворота 120 градусов с обеих сторон смартфона, что довольно удивительно. Ожидается, что он также будет иметь частоту обновления 120 Гц, что делает его быстро реагирующим на прикосновение и дает ряд других преимуществ. Частота обновления 120 Гц - это тенденция, которую сейчас использует каждый смартфон. Он также будет оснащен сенсорными кнопками второго поколения, чувствительными к давлению.

Утечки выявили ряд замечательных характеристик. Согласно Android Authority, этот смартфон будет иметь 5-7,5-кратную оптическую зону и, возможно, 48-мегапиксельную камеру. Камера имеет Gimbals, который можна использоваться в профессиональной фотографии для стабилизации видео. Это означает, что она может иметь действительно стабильные механизмы для съемки видео.

Как сообщало издание "Комментарии". компания Vivo представила уникальный смартфон для геймеров.

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