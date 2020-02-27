Гибкий смартфон Microsoft получит оригинальную функцию просмотра уведомлений

Смартфон Microsoft Surface Duo является привлекательным устройством и может стать ответом на некоторые вопросы о текущем состоянии рынка складных смартфонов. Хотя смартфон Android не имеет гибкого дисплея, он обладает прочной и привлекательной эстетикой, которая может более чем компенсировать гибкость удара. Он даже имеет удобную функцию просмотра, позволяющую пользователям просматривать уведомления, не открывая их полностью.



Несколько коротких видеоклипов, опубликованных в Twitter компанией WalkingCat, демонстрируют работу Microsoft Surface Duo. В первом ролике выделена функция просмотра уведомлений: устройство открыто лишь немного, и в правой части внутреннего двойного экрана отображается множество информации. Для пользователя Surface Duo это незаметный способ проверить свое устройство, не выставляя оба дисплея на экран.

Второй клип снова показывает функцию просмотра, но на этот раз отображается входящий вызов, и владелец Microsoft Surface Duo может затем решить, хочет ли он принять вызов или нет. Все устройство открывается для отображения обоих дисплеев, и выбирается зеленая кнопка подтверждения вызова. Предполагается, что простое закрытие Surface Duo отклонит входящий вызов. Это замечательная функция, которая увеличивает общий фактор желательности Duo, который должен быть выпущен во второй половине этого года ближе к праздникам.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представит новое антивирусное приложение.

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