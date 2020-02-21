Компания Microsoft представит новое антивирусное приложение

Компания Microsoft планирует выпустить антивирусную программу Defender для Android и iOS в конце этого года. Программный гигант разрабатывает приложения для мобильных операционных систем, разработанные для обеспечения защиты от вирусов и "полного взаимодействия с командной строкой". Microsoft пока не раскрывает, что именно будут делать приложения, но компания планирует представить их на конференции RSA на следующей неделе.

Мобильные приложения появятся через год после того, как Microsoft запустила публичный предварительный просмотр своего антивируса Defender на macOS. В результате Microsoft переименовала расширенную защиту от угроз (ATP) Defender Windows в расширенную защиту от угроз (ATP) Defender Microsoft, а клиент Mac обеспечивает полную защиту от вирусов и угроз, а также возможность быстрого или полного сканирования.

Мобильные клиенты Microsoft Defender, скорее всего, будут сильно отличаться от настольных версий, тем более что платформа Apple для iOS не позволяет приложениям сканировать вредоносные программы на iPhone или iPad. Однако существует множество антивирусных приложений для Android. Microsoft присоединится к этому растущему рынку, чтобы предотвратить действия вредоносного ПО в приложениях Android, которые загружаются на устройства.

Одна из главных целей Defender для iOS и Android - предотвращение фишинга, чтобы не дать сотрудникам компании случайно раскрыть свои имена пользователей, пароли или другую информацию об учетной записи. Как Microsoft достигает этого на iOS, пока неясно.

Поскольку оба эти мобильных приложения входят в состав корпоративной платформы безопасности Microsoft, маловероятно, что они будут доступны для использования пользователями. Помимо мобильных новостей, Microsoft также анонсирует Microsoft Defender ATP для Linux. Предварительный просмотр для предприятий доступен для тестирования в рамках более широких усилий Microsoft по обеспечению безопасности устройств, помимо Windows и macOS.

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