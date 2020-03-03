Apple выплатит огромную компенсацию пользователям своих смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить компенсацию в размере до 500 миллионов долларов после судебного процесса, в котором компания обвинялась в намеренном снижении производительности старых телефонов, чтобы побудить клиентов покупать новые модели или новые батареи.

Предварительно предложенный групповой иск был раскрыт в пятницу вечером. Apple должна заплатить потребителям 25 долларов за телефон, как сообщает Reuters. Любое урегулирование должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давила, который наблюдал за делом, возбужденным в Сан-Хосе, Калифорния.

Для потребителей выплата в 25 долларов может показаться немного низкой, поскольку новый iPhone может стоить от 649 до 849 долларов (для более дешевой модели). Стоимость может варьироваться в зависимости от того, сколько людей подали в суд, и компания должна заплатить не менее 310 миллионов долларов в соответствии с условиями соглашения.

Со своей стороны, Apple отрицает правонарушения в этом деле и заявила, что она только соглашается избегать затрат и бремени, связанных с судебным процессом.

Клиенты Apple заявили, что производительность их телефонов снизилась после установки обновлений программного обеспечения Apple. Клиенты утверждают, что обновления программного обеспечения Apple намеренно снижали производительность старых моделей, чтобы побудить клиентов без необходимости покупать новые модели или устанавливать новые батареи.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple откроет первые магазины в Индии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!