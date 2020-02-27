Компания Apple откроет первые магазины в Индии

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания откроет свои первые магазины в Индии в 2021 году и онлайн-магазин в конце этого года. Apple пришлось получить специальное одобрение индийского правительства, чтобы открыть магазин без местного партнера. Такое объявление было сделано на годовом собрании акционеров компании.

Инвесторы на совещании также проголосовали за предложение о том, чтобы компания изменила свою реакцию, когда правительства просят ее удалить приложения с ее рынка. Хотя эта мера не была утверждена, она потерпела неудачу с меньшим отрывом, чем аналогичные предложения в прошлом. Переход Apple в Индию, второй по величине рынок смартфонов в мире, вполне ожидаем, но до этого момента не было ни малейшего представления о том, когда это произойдет.

В 2018 году Индия изменила законы, которые не позволяли иностранным брендам открывать монобрендовые магазины в стране. Тем не менее, Кук сказал, что Индия хотела, чтобы Apple открыла свой магазин с местным партнером. Также руководитель Apple cообщил инвесторам, что не думает, что Apple станет кому-либо "хорошим партнером", поскольку "нам нравится делать вещи по-своему".

На данный момент Apple продает свою продукцию через сторонние магазины в Индии. Но его продажи отстают от конкурентов в лице Samsung и Huawei. В связи с тем, что спрос на продукты Apple в Китае снижается - даже до появления коронавируса - компания надеется, что ей удасться стимулировать рост на других развивающихся рынках, в первую очередь в Индии.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple представит первый ноутбук с собственным процессором.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!