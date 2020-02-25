Apple представит первый ноутбук с собственным процессором

Компания Apple может выпустить свой самый первый ноутбук на базе ARM без процессора Intel уже в следующем году. Об этом сообщил авторитетный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо. Куо, который часто правильно предсказывает тенденции Apple, прежде чем они обретут форму, сообщил, что новый Mac появится в ближайшие 12-18 месяцев и будет иметь собственный процессор, не разработанный Intel.



Аналогичный прогноз Куо сделал в 2018 году, вскоре после того, как в серии новостей, опубликованных примерно два года назад, впервые говорилось, что Apple будет отказываться от процессоров Intel, чтобы сосредоточиться на собственных процессорах, построенных по индивидуальному заказу на основе архитектуры ARM. Таким образом, похоже, что первоначальное предсказание Куо относится к дате выпуска 2021 года.

Apple никогда полностью не подтверждала свои намерения отказаться от Intel для процессоров Mac, но ее объявления о ключевых вакансиях за последние несколько лет намекали на намерения компании создавать собственные чипы для настольных компьютеров и ноутбуков, как это было сделано с iPhone. Это может снизить зависимость от третьих лиц. ARM является основой Apple Watch, iPad и iPhone-чипов. Компания активно работает в отделе дизайна ARM, чтобы укрепить свои планы по созданию собственных компонентов.

Как сообало издание "Комментарии", владельцы Apple Watch смогут отвечать на звонки сжатием кулака.



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