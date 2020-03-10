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Компания Vivo представила новый флагманский смартфон

Новый флагман Vivo получил процессор с поддержкой сетей 5G, а также фирменную прошивку Jovi OS

сегодня, 14:25
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Vivo представила новый флагманский смартфон

Компания Vivo выпустила новый флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G. Новинка получила трендовый экран "водопад", свежий процессор с поддержкой сетей 5G, фирменную прошивку Jovi OS и 64 Мп основной сенсор тыловой камеры.

Компания подтвердила наличие синей цветовой схемы для смартфона, тройную настройку камеры и Snapdragon 865 SoC на Nex 3S 5G.  Хотя телефон поступит в китайские магазины вскоре после запуска, он, как ожидается, не поступит на индийский рынок, поскольку Vivo не привезла последние две версии своего флагманского устройства в Индию.

С точки зрения технических характеристик, экран нового флагмана Vivo похож на 6,89-дюймовую панель AMOLED на Vivo Nex 3 5G. Смартфон также оснащен Android 10 и 8 ГБ оперативной памяти. 

Что касается камер, то  Vivo NEX 3S 5G комплектуется трехместной камерой заднего вида, которая будет включать 64-мегапиксельную основную камеру при поддержке пары 13-мегапиксельных снимков. Селфи будут обрабатываться 16-мегапиксельной камерой, а передняя камера представлена в виде "водопада". Смартфон поставляется в трех цветах: черном, голубом и оранжевом.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google.


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Источник: https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-nex-3s-5g-teasers-waterfall-display-blue-colour-snapdragon-865-2191142
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