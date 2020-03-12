4 камеры за 200 долларов: Redmi представила новый смартфон Note 9 Pro Max

Дочерняя компания китайской Xiaomi представила свой бюджетный "флагман" Redmi Note 9 Pro, а также версию Max. Модели отличаются камерами и конфигурацией встроенной и оперативной памяти.



Смартфон оснащен процессором Snapdragon 720G и аккумулятором на 5020 мАч с возможностью быстрой зарядки. Экран IPS FHD+ диагональю в 6,67 дюймов.

Представлены две версии Redmi Note 9 Pro на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Redmi Note 9 Pro Max появится в версиях на 6/64, 6/128 и 8 /128 ГБ.

Все версии оснащены четырьмя объективами камеры. Обычная версия получила основной модуль на 48 Мп, ультра-широкоугольный — на 8 Мп, макромодуль — на 5 Мп, а также датчик глубины. Max-версия выделяется основным модулем на 64 Мп.

Смартфоны поступят в продажу 17 и 25 марта в Индии, после чего компания объявит о выходе на мировой рынок. Цены стартуют от 175 долларов (около 4500 грн) за обычную версию и от 200 долларов (около 5200 грн) за старшую. Самая дорогая версия Redmi Note 9 Pro Max на 8/128 обойдется в 257 долларов (около 6650 грн). В Украине цены, как обычно, будут выше примерно в полтора раза.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple неофициально перенесла презентацию с марта на неопределенный срок из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!