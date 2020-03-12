4 камеры за 200 долларов: Redmi представила новый смартфон Note 9 Pro Max

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Дочерняя компания
китайской Xiaomi представила свой
бюджетный "флагман" Redmi Note 9 Pro, а также версию
Max. Модели отличаются камерами и конфигурацией
встроенной и оперативной памяти.
Смартфон оснащен
процессором Snapdragon 720G
и аккумулятором на 5020 мАч с возможностью быстрой зарядки. Экран IPS
FHD+ диагональю в 6,67 дюймов.
Представлены две версии
Redmi Note 9 Pro
на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной
памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Redmi Note 9 Pro
Max появится
в версиях на 6/64, 6/128 и 8 /128 ГБ.
Все версии оснащены
четырьмя объективами камеры. Обычная версия получила основной модуль на 48 Мп,
ультра-широкоугольный — на 8 Мп, макромодуль — на 5 Мп, а также датчик глубины.
Max-версия выделяется основным модулем на 64 Мп.
Смартфоны поступят в
продажу 17 и 25 марта в Индии, после чего компания объявит о выходе на мировой
рынок. Цены стартуют от 175 долларов (около 4500 грн) за обычную версию и от
200 долларов (около 5200 грн) за старшую. Самая дорогая версия Redmi Note 9 Pro
Max на
8/128 обойдется в 257 долларов (около 6650 грн). В Украине цены, как обычно, будут
выше примерно в полтора раза.
Как сообщал портал "Комментарии",
Apple неофициально
перенесла презентацию с марта на неопределенный срок из-за коронавируса.
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