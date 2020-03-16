Компания Samsung представила новый смартфон среднего класса

Компания Samsung опубликовала информацию о новом смартфоне Galaxy A11 на своем официальном сайте. Как ни странно, до сих пор нет сопутствующего пресс-релиза, а список спецификаций, который доступен на даный момент, далеко не полный.

Galaxy A11, как следует из названия, станет новой моделью Samsung начального уровня в линейке смартфонов среднего класса. Он оснащен 6,4-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 720x1560 пикселей, в верхней левой части которого расположена камера для селфи с перфорацией (это устройство на 8 Мп с диафрагмой f / 2.0).



На задней панели находится основной 13-мегапиксельный шутер с диафрагмой f / 1.8, сверхширокий 5 мегапикселей f / 2.2 и датчик глубины 2 мегапикселя f / 2.4. Сканер отпечатков пальцев также находится на задней панели. А11 имеет размеры 161,4 х 76,3 х 8 мм и весит 177 г. При его возможной низкой цене и с учетом всех других спецификаций (а также характеристик более дорогих моделей А) он будет с пластиковой задней панелью. Galaxy A11 имеет восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, хотя SoC, в состав которого он входит, не упоминается. Смартфон будет иметь 2/3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти.

Неясно, когда именно смартфон появится на прилавках магазинов и на каких рынках он будет доступен. Неизвестной остается и цена.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung напугала пользователей непонятным сообщением.

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