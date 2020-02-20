Компания Samsung напугала пользователей непонятным сообщением

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Компания Samsung извинилась перед пользователями после того, как за одну ночь отправила оповещение на тысячи устройств. Многие пользователи получили уведомление от Find My Mobile рано утром в четверг. Некоторые клиенты жаловались в социальных сетях, что это разбудило их, в то время как другие беспокоились, что их устройство было взломано.
В заявлении Samsung говорится, что предупреждение было отправлено непреднамеренно на "ограниченное количество" устройств. Тысячи клиентов разместили скриншоты уведомлений в социальных сетях и на новостном сайте Reddit, спрашивая, что это может быть.
Похоже, что это проишествие повлияло на многие устройства с установленным Samsung Find My Mobile, включая флагманские смартфоны компании Samsung Galaxy S, новое устройство Z-Flip и некоторые планшетные компьютеры Samsung. Предупреждение не содержало никакого значимого текста и ничего не делало, когда его прослушивали.
В Samsung рассказали, что сообщение было результатом внутреннего теста и что оно не принесло никакого вреда ни самим смартфонам, ни их владельцам.
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