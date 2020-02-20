Компания Samsung напугала пользователей непонятным сообщением

Компания Samsung извинилась перед пользователями после того, как за одну ночь отправила оповещение на тысячи устройств. Многие пользователи получили уведомление от Find My Mobile рано утром в четверг. Некоторые клиенты жаловались в социальных сетях, что это разбудило их, в то время как другие беспокоились, что их устройство было взломано.

В заявлении Samsung говорится, что предупреждение было отправлено непреднамеренно на "ограниченное количество" устройств. Тысячи клиентов разместили скриншоты уведомлений в социальных сетях и на новостном сайте Reddit, спрашивая, что это может быть.





Похоже, что это проишествие повлияло на многие устройства с установленным Samsung Find My Mobile, включая флагманские смартфоны компании Samsung Galaxy S, новое устройство Z-Flip и некоторые планшетные компьютеры Samsung. Предупреждение не содержало никакого значимого текста и ничего не делало, когда его прослушивали.

В Samsung рассказали, что сообщение было результатом внутреннего теста и что оно не принесло никакого вреда ни самим смартфонам, ни их владельцам.

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