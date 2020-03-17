Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5087.51

ETH/USD

112.81

LTC/USD

33.26

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Компания Apple выпустила новые беспроводные наушники
НОВОСТИ Все новости

Компания Apple выпустила новые беспроводные наушники

Apple не официально не объявила о запуске новых беспроводных наушников, но их уже можно увидеть на прилавках магазинов

сегодня, 03:00
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Apple выпустила новые беспроводные наушники

Хотя Apple не обнародовала ни одного официального слова о беспроводных наушниках Powerbeats 4, слухи об их существовании стали появляться все чаще и чаще в последние несколько недель. Теперь их можно увидеть на прилавках магазинов.

Как сообщает ресурс 9to5Mac, Powerbeats 4 можно приобрести за 149 долларов в его местном Walmart в Рочестере, штат Нью-Йорк. Неясно, является ли это официальной розничной ценой, поскольку официального анонса от Apple не последовало, но Powerbeats 3 стартовал за 199 долларов.

Сообщается, новая итерация беспроводных наушников Apple доступна в ожидаемых вариантах черного, красного и белого цветов. Они также отличаются улучшенным дизайном ушных крючков, который, как ожидается, будет нести в себе настоящую беспроводную Powerbeats Pro.

Несмотря на то, что это довольно четкое подтверждение существования продукта, Apple не сделала никакого официального объявления на данный момент. Именно поэтому пользователям еще предстоит узнать все подробности о новейших беспроводных наушниках компании.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.techradar.com/news/apples-powerbeats-4-show-up-on-shelves-ahead-of-official-announcement
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...