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Китайская компания запатентовала уникальный складной смартфон

Новый смартфон Xiaomi имеет уникальную конструкцию, но непонятно, насколько она будет практичной

сегодня, 03:00
Автор:

• Зинченко Павел

Китайская компания запатентовала уникальный складной смартфон

Компания Xiaomi запатентовала новый телефон в стиле раскладушки. Он имеет две камеры для селфи и уникальный складной дизайн. Как сообщает TigerMobiles, Xiaomi опубликовала новый патент в Китайском ведомстве по товарным знакам (CNIPA). В патенте показан смартфон типа раскладушки, который складывается назад и в длину, поэтому верхняя часть экрана складывается к задней части устройства.

Самое интересное, что смартфон не складывается пополам. Скорее складная складка направлена ​​к верхней части устройства, так что фактически перемещается только небольшая часть дисплея. Таким образом, настройка селфи камеры с двойным отверстием становится настройкой задней камеры.

Использование одного модуля камеры как спереди, так и сзади не является новой идеей, но выбор Xiaomi интересен, учитывая, что настройка задней камеры устройства обычно превосходит его селфи камеры.

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Учитывая этот интересный дизайн, смартфон имеет ряд возможных преимуществ. Только с одной камерой этот телефон может похвастаться более конкурентоспособной ценой по сравнению с аналогами. С другой стороны, складной телефон вряд ли вообще сможет похвастаться доступной ценой. Но, в отличие от других складных конструкций, такому смартфону с частичным сгибом может потребоваться только одна батарея, в отличие от гибридной конструкции с двумя ячейками, например, на Galaxy Z Flip.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила подставку для мониторов с дезинфекционной лампой.


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Источник: https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-patents-wild-vertical-folding-phone-design_id123062
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