Nokia втихаря представила новый бюджетный смартфон

Компания HMD Global анонсировала новый смартфон Nokia C2. Этот телефон представляет собой совершенно новый выпуск Android Go, что означает, что он ориентирован на развивающиеся рынки. Этот телефон является прямым преемником Nokia C1, который вышел еще в декабре прошлого года. Это значительное обновление, так как оно идет с поддержкой 4G.

Nokia C2 обладает большим дисплеем, чем Nokia C1, но дизайн практически такой же. Устройство выполнено из поликарбоната (пластика), а сзади имеется одна камера. Брендинг компании также включен туда. Рамки устройства не совсем тонкие. Даже его боковые панели довольно толстые, но это то, что пользователь ожидает от смартфона Android Go. Фирменный знак Nokia также присутствует над дисплеем. Кстати, устройство включает в себя динамик, обращенный назад.

Телефон работает под управлением Android 9 Pie Go Edition, который легче, чем обычное программное обеспечение Android 9 Pie. Он также поставляется с рядом приложений "Go" от Google, которые предназначены для использования на таких бюджетных телефонах. Устройство оснащено 5,7-дюймовым дисплеем HD + (1520 x 720) с соотношением сторон 18: 9. Телефон оснащен четырехъядерным процессором Unisoc с тактовой частотой 1,4 ГГц.

Устройство было анонсировано в цветовой гамме Cyan и Black, но ценник пока не известен. Более подробная информация о ценах и наличии должна быть доступна 19 марта.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia "воскресит" популярную модель старого телефона.



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