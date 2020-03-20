Applе ограничила продажи онлайн — не более двух iPhone и AirPods Pro в одни руки

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Всемирно известная
технокомпания Apple ограничила онлайн-продажи некоторых свои продуктов
во всем мире. В список ограничений попали все модели смартфонов iPhone и
беспроводных наушников AirPods
Pro — один покупатель может заказать онлайн не более
двух iPhone или
AirPods Pro за один заказ. Об этом сообщает TJournal.
Под ограничения попали
не только флагманские гаджеты компании, но и смартфоны 2018 и даже 2017 года
выпуска — iPhone XR и
iPhone 8 соответственно. При этом другие гаджеты, кроме iPhone и
AirPods Pro, можно приобрести в неограниченном количестве, как
и раньше.
Ранее Apple уже
принимала подобные решения об ограничении продаж, но в основном на старте
выпуска устройств. Причина такого решения в текущих реалиях неизвестна.
13 марта The Verge сообщал, что из-за распространения коронавируса Covid-19 поставки iPhone могут
быть ограничены. Генеральный директор Apple
Тим Кук запустил методику
своевременного производства (JIT), которую уже
применяют в индустрии авто.
Как сообщал портал "Комментарии",
Disney отказался публиковать отчеты о кассовых сборах — в США закрылись почти все кинотеатры.
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