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Applе ограничила продажи онлайн — не более двух iPhone и AirPods Pro в одни руки

Теперь покупатели техники Apple не смогут закупить iPhone онлайн

сегодня, 19:09
Автор:

• Антон Варанов

Applе ограничила продажи онлайн — не более двух iPhone и AirPods Pro в одни руки

Всемирно известная технокомпания Apple ограничила онлайн-продажи некоторых свои продуктов во всем мире. В список ограничений попали все модели смартфонов iPhone и беспроводных наушников AirPods Pro — один покупатель может заказать онлайн не более двух iPhone или AirPods Pro за один заказ. Об этом сообщает TJournal.

Под ограничения попали не только флагманские гаджеты компании, но и смартфоны 2018 и даже 2017 года выпуска — iPhone XR и iPhone 8 соответственно. При этом другие гаджеты, кроме iPhone и AirPods Pro, можно приобрести в неограниченном количестве, как и раньше.

Ранее Apple уже принимала подобные решения об ограничении продаж, но в основном на старте выпуска устройств. Причина такого решения в текущих реалиях неизвестна.

13 марта The Verge сообщал, что из-за распространения коронавируса Covid-19 поставки iPhone могут быть ограничены. Генеральный директор Apple Тим Кук запустил методику своевременного производства (JIT), которую уже применяют в индустрии авто.

Как сообщал портал "Комментарии", Disney отказался публиковать отчеты о кассовых сборах — в США закрылись почти все кинотеатры.


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Источник: https://tjournal.ru/tech/152055-apple-ogranichila-onlayn-prodazhi-v-rossii-i-mire-teper-mozhno-kupit-ne-bolshe-dvuh-ayfonov-i-airpods-pro-v-odni-ruki
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