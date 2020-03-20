Disney отказался публиковать отчеты о кассовых сборах — в США закрылись почти все кинотеатры

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Кинокомпания Disney отказалась
от публикации кассовых сборов своих фильмов на неопределенный срок из-за
вспышки коронавируса Covid-19. Также в США
не работают 96% кинотеатров. Об этом сообщает издание Deadline.
До начала мирового
карантина и остановки работы почти всех кинотеатров в прокате лидировал
мультфильм "Вперед" от Pixar — всего 103
миллиона долларов кассовых сборов, что равносильно провалу.
На текущий момент в США
не работают 4933 кинотеатра — это около 96% всех кассовых сборов в стране. В
других странах закрыли кинотеатры в некоторых городах, ввели ограничения на
количество зрителей на одном сеансе или полностью закрыли мир кино. Среди
последних Италия, Испания, Германия и Франция.
В Китае кинотеатры планируют открыть уже в ближайшие дни. Однако в прокате появятся лишь местные картины или старые фильмы, потому что мировые студии отменяют съемки будущих проектов и переносят премьеры новинок из-за коронавируса.
В прошлом 2019 году Disney установила
исторический рекорд, когда достигла 11 миллиардов долларов кассовых сборов в
мире без учета прибыли купленной студии Fox. А 2020 год, по информации Deadline, обещает быть "чудовищным" для всех киностудий.
Как сообщал портал "Комментарии",
редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше.
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