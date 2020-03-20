Disney отказался публиковать отчеты о кассовых сборах — в США закрылись почти все кинотеатры

Кинокомпания Disney отказалась от публикации кассовых сборов своих фильмов на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса Covid-19. Также в США не работают 96% кинотеатров. Об этом сообщает издание Deadline.



До начала мирового карантина и остановки работы почти всех кинотеатров в прокате лидировал мультфильм "Вперед" от Pixar — всего 103 миллиона долларов кассовых сборов, что равносильно провалу.

На текущий момент в США не работают 4933 кинотеатра — это около 96% всех кассовых сборов в стране. В других странах закрыли кинотеатры в некоторых городах, ввели ограничения на количество зрителей на одном сеансе или полностью закрыли мир кино. Среди последних Италия, Испания, Германия и Франция.

В Китае кинотеатры планируют открыть уже в ближайшие дни. Однако в прокате появятся лишь местные картины или старые фильмы, потому что мировые студии отменяют съемки будущих проектов и переносят премьеры новинок из-за коронавируса.

В прошлом 2019 году Disney установила исторический рекорд, когда достигла 11 миллиардов долларов кассовых сборов в мире без учета прибыли купленной студии Fox. А 2020 год, по информации Deadline, обещает быть "чудовищным" для всех киностудий.

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