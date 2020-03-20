Редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше

Популяция редких африканских черных носорогов, которые находятся на грани исчезновения, с 2012 по 2018 годы выросла почти на 1000 особей — с 4845 до 5630. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на информацию Красного списка.



В целях сохранения животного вида переселяли людей, ужесточали законодательства в сфере защиты дикой природы, расширяли места обитания черных носорогов, а также проводили множество других мероприятий. Среди прочего — сокращение масштабов браконьерства с 2015 года.

Руководитель Международного союза охраны природы Гретель Агулиар рассказала, что медленное восстановление популяции — результат чрезвычайных усилий мировых государств. Также она подчеркнула, что этот факт подтверждает успехи по сохранению дикой природы.

В Красный список вносятся редкие виды животных и растений. Сегодня в нем находятся более 31 тысячи видов флоры и фауны со всего мира, которые находятся на грани исчезновения.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-министр Тимофей Милованов считает, что из-за карантина до 500 тысяч украинцев могут потерять работу.

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