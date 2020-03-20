Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6196.95

ETH/USD

136.89

LTC/USD

39.07

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка Редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше
НОВОСТИ Все новости

Редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше

Популяция черных носорогов выросла с 4845 до 5630 особей за 6 лет

сегодня, 01:18
Автор:

• Антон Варанов

Редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше

Популяция редких африканских черных носорогов, которые находятся на грани исчезновения, с 2012 по 2018 годы выросла почти на 1000 особей — с 4845 до 5630. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на информацию Красного списка.

В целях сохранения животного вида переселяли людей, ужесточали законодательства в сфере защиты дикой природы, расширяли места обитания черных носорогов, а также проводили множество других мероприятий. Среди прочего — сокращение масштабов браконьерства с 2015 года.

Руководитель Международного союза охраны природы Гретель Агулиар рассказала, что медленное восстановление популяции — результат чрезвычайных усилий мировых государств. Также она подчеркнула, что этот факт подтверждает успехи по сохранению дикой природы.

В Красный список вносятся редкие виды животных и растений. Сегодня в нем находятся более 31 тысячи видов флоры и фауны со всего мира, которые находятся на грани исчезновения.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-министр Тимофей Милованов считает, что из-за карантина до 500 тысяч украинцев могут потерять работу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/19/win-for-conservation-as-african-black-rhino-numbers-rise
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...