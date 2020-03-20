Редких черных носорогов за последние годы стало почти на 1000 больше

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Популяция редких
африканских черных носорогов, которые находятся на грани исчезновения, с 2012
по 2018 годы выросла почти на 1000 особей — с 4845 до 5630. Об этом сообщает
британское издание The Guardian со ссылкой на информацию Красного списка.
В целях сохранения
животного вида переселяли людей, ужесточали законодательства в сфере защиты
дикой природы, расширяли места обитания черных носорогов, а также проводили
множество других мероприятий. Среди прочего — сокращение масштабов
браконьерства с 2015 года.
Руководитель
Международного союза охраны природы Гретель Агулиар рассказала, что медленное
восстановление популяции — результат чрезвычайных усилий мировых государств. Также
она подчеркнула, что этот факт подтверждает успехи по сохранению дикой природы.
В Красный список
вносятся редкие виды животных и растений. Сегодня в нем находятся более 31 тысячи
видов флоры и фауны со всего мира, которые находятся на грани исчезновения.
Как сообщал портал "Комментарии",
экс-министр Тимофей Милованов считает, что из-за карантина до 500 тысяч украинцев могут потерять работу.
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