Стали известны характеритики смартфона OPPO Reno Ace 2

Компания OPPO продолжает работать над созданием смартфона OPPO Reno Ace 2, преемником OPPO Reno Ace, который можно полностью зарядить за полчаса. Фото, показывающее заднюю часть OPPO Reno Ace 2, уже появилось в сети.

Изображения показывают заднюю часть OPPO Reno Ace 2. Как видно на фотографии, она выполнена из стекла. OPPO Reno Ace 2 синего цвета, имеет четыре камеры в виде круглой системы камер. На левой стороне системы с четырьмя камерами видна светодиодная вспышка.

Клавиши для настройки физической громкости телефона расположены с левой стороны корпуса. Кнопка питания, судя по всему, находится справа. В нижней части OPPO Reno Ace 2 изображен микрофон, расположенный рядом с двумя решетками динамиков, и порт USB-C, расположенный между ними.





Весь дизайн OPPO Reno Ace 2 пока не известен. Однако полученные изображения задней части телефона показывают, что мы столкнемся с дизайном, который отличается от дизайна OPPO Reno Ace. У Oppo Reno Ace 2, как полагают, есть выдвижная часть, как и у его предшественника.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила "умные" часы с датчиком ЭКГ.

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